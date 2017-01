Duitsland geteisterd door sneeuw en harde wind

In grote delen van Duitsland veroorzaakt winters weer overlast door regen- en sneeuwbuien, in combinatie met een harde wind. Op meerdere plaatsen in het land gebeurden ongelukken door de gladheid en ook het treinverkeer raakte op sommige plaatsen gestremd.

In Hamburg staat het water in de Elbe erg hoog en dat leidt tot ondergelopen straten en wateroverlast in kelders van woningen.

Vooral de komende 24 uur gaat het nog flink tekeer in Duitsland, zegt Weerplaza. In het zuiden van het land en ten noorden van de Alpen in Oostenrijk kan 30 centimeter sneeuw vallen. In combinatie met de harde wind leidt dat tot sneeuwjacht. Voor het verkeer betekent dat overlast.