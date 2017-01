Met de hoofdrolspelers van 1997 terug naar de Bonkevaart

Ook Erik Hulzebosch deed onderweg aan kansberekening. "Ik dacht: ik heb kans. Piet Kleine is geen sprinter, Stam is niet breed, Van Benthem is te doen, Verduin is te doen en Angenent kende ik niet goed. Ik denk het moet kunnen."

Vlak voor de demarrage van Van Benthem, die uiteindelijk beslissend zou blijken voor het ontstaan van de kopgroep van zes, hield Hulzebosch meer rekening met Yep Kramer. "Dat was een slimme schaatser." Angenent komt op dat moment niet voor op Hulzebosch' lijstje van geduchte concurrenten. "Nee. Op dat moment niet. Ik vond het wel fijn dat Angenent elk gaatje dichtreed."

'ADHD-schaatsen'

Waar Hulzebosch nog bevreesder voor was, was de wind. "Ik wist: die moet ik niet in de rug hebben. Want dan is het moeilijk om het verschil te maken. Maar vanaf Dokkum terug was het wind mee." Hulzebosch ziet zijn eigen sprint terug: "Ik zit te harken. Henk had een betere techniek. Het is net ADHD-schaatsen wat ik doe. Nog even een tik... En Henk wint."

Is het nog een open wond? "Nee, die is dichtgegroeid. Ik merk het wel aan andere mensen die je eraan herinneren. Dan zeggen ze: goh Erik, ik heb zo met je te doen. Dan denk ik: maak je niet zo druk. Ik heb het meegemaakt, de Elfstedentocht. Ik ben tweede geworden, maar ik heb er twintig jaar later nog steeds een dagtaak aan."