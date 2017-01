Frankrijk neemt vitamine-D-preparaat uit handel na dood baby

In Frankrijk is een populair vitamine-D-preparaat voor zuigelingen uit de handel genomen, omdat het middel in verband wordt gebracht met de dood van een zuigeling. Dat heeft minister van Volksgezondheid Touraine bekendgemaakt.

Het vitaminesupplement Uvestérol D van de farmaceutische producent Crinex mag voorlopig niet meer worden verkocht. Het is middel is niet in Nederland verkrijgbaar, zeggen de apothekersorganisatie KNMP en de Voedsel- en Warenautoriteit.

Bezorgdheid

De Franse baby overleed kort voor Kerst nadat er hart- en ademhalingsproblemen waren opgetreden na toediening van het vitaminepreparaat met een spuitje. De Franse medische waakhond ANSM maakte vanochtend bekend dat er een "mogelijk verband" bestaat tussen het middel en de dood van de tien dagen oude baby.

Dat bericht heeft bij Franse ouders grote onrust en bezorgdheid teweeggebracht, zegt correspondent Frank Renout in Parijs. Huisartsen krijgen veel vragen over de risico's van toediening van vitamine D.

Minister Touraine heeft benadrukt dat er alleen twijfels zijn over Uvestérol D; de veiligheid van andere vitamine-D-middelen voor baby's staat niet ter discussie.

Uvestérol D staat sinds 2006 onder toezicht omdat het eerder gezondheidsproblemen veroorzaakte. Het spuitje, waarmee het middel in de mond van de baby wordt gebracht, zou onbetrouwbaar zijn, waardoor een kind makkelijk te veel vitamine D binnenkrijgt. Zo is het voorgekomen dat kinderen na toediening het bewustzijn verloren. De voorschriften zijn inmiddels verscherpt en het spuitje is aangepast.

Nederland

De vitamine-D-druppels in de Nederlandse winkels worden geleverd met een pipet om de druppels makkelijk te kunnen toedienen aan zuigelingen. Bij het Centrum voor Bijwerkingen Lareb zijn nog nooit meldingen binnengekomen over problemen met de toediening.

Wel kreeg het Lareb vorig jaar een melding binnen over overdosering van vitamine-D-druppels. Een pasgeboren baby moest na braken opgenomen worden in het ziekenhuis. De baby had de voor veel vitamine-D-preparaten gangbare dosering van tien druppeltjes gekregen, terwijl de gebruikte druppels vijf keer zo sterk waren als die van andere merken.

Ook het Franse middel Uvestérol D is sinds 2014 vijf keer sterker geconcentreerd dan daarvoor. "Het is dus echt belangrijk om altijd goed de bijsluiter te lezen", zegt Lareb-directeur Agnes Kant. "Die vitamine-D-druppels verschillen van elkaar."

Het Franse ministerie voor Volksgezondheid heeft een speciale telefoonlijn geopend voor mensen die meer informatie willen hebben over Uvestérol D en de toediening van vitamine D.