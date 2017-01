Metroverkeer Amsterdam plat door storing

Het metroverkeer in Amsterdam ligt voor de tweede keer deze week plat. Volgens een woordvoerder van het GVB is er een storing in het computersysteem van de verkeersleiding dat metrolijn 51 aanstuurt. Omdat de metrolijnen in Amsterdam onderling met elkaar verbonden zijn, rijden ook de andere lijnen niet.

De woordvoerder stelt dat het "uitermate vervelend" is voor de reiziger, "zeker in de ochtendspits". Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren.

Het GVB kampte maandag ook met een grote storing, waardoor alle metro's niet reden. De oorzaak daarvan is ook nog onbekend.