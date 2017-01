Mijn 2017: Piek heeft de duivel uit zijn hoofd verdreven

"Alles leek perfect. Het kwam geen moment in me op dat ik er bij de Spelen in Sotsji niet bij zou zijn", kijkt hij nu terug op de periode waarin de ellende eigenlijk begon. Piek hoefde bij een duwtest in december in Duitsland alleen maar even te laten zien dat hij bij de beste vier remmers behoorde om zijn olympische koffer in te pakken.

Wereld stort in

"Ik was echter geblesseerd. Na het succesvolle seizoen 2012-2013 had ik keihard doorgetraind. Ik kwakkelde met een knieblessure, maar nam geen rust. Ik was bloedfanatiek, helemaal gefixeerd op die Spelen."

"Ik draaide door, er zat geen rem op; met trainen, zelfs voeding werd een obsessie. Bij de beslissende duwtests in Oberhof was ik niet fit en ik blokkeerde volledig. Na de eerste dag wist ik het al. Van vaste kracht stond ik er ineens naast. Daar had ik nooit rekening mee gehouden. Mijn wereld stortte in."