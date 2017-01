Zesurige werkdag in verzorgingshuis bevalt, behalve bij penningmeester

Het was voor veel Zweden misschien wel een droom, de zesurige werkdag, maar een experiment daarmee in een verzorgingshuis in Göteborg is in financieel opzicht op een teleurstelling uitgelopen. Het experiment bood veel voordelen voor werknemers en voor de ouderen, maar het gemeentebestuur komt tot de conclusie dat het te duur is om in te voeren.

Uit het twee jaar durende experiment blijkt dat er zeventien extra personeelsleden nodig zijn om de 68 verzorgers van één verpleeghuis van de normale achturige werkdag naar een zesurige werkdag te laten gaan, schrijft persbureau Bloomberg. Dat kostte 1,25 miljoen euro extra.

De medewerkers die meededen aan het experiment voelden zich wel gezonder, wat resulteerde in minder ziekteverzuim. Ook werden de patiënten beter verzorgd door de verzorgers. Het Göteborg-experiment is een van de vele proeven die Zweden doet om de verzorgingsstaat beter te maken. Het experiment werd door de hele wereld gevolgd, omdat Zweden als rolmodel wordt gezien als het gaat om arbeidsvoorwaarden.