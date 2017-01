'Zieke Charles Manson opgenomen in ziekenhuis'

De Amerikaanse seriemoordenaar Charles Manson is opgenomen in een ziekenhuis buiten de gevangenis in Californië waar hij een levenslange celstraf uitzit. Dat melden Amerikaanse media, waaronder de Los Angeles Times en de entertainmentwebsite TMZ.

Manson (82) is ernstig ziek, zegt een bron tegen de Los Angeles Times. Volgens TMZ is Manson naar een ziekenhuis in Bakersfield in Californië gebracht. Dat ligt ongeveer een uur rijden van de gevangenis waar hij vastzit. De gevangenisautoriteiten willen er niets over kwijt.

Manson was een sekteleider die zijn volgelingen er in augustus 1969 toe bracht zeven mensen te vermoorden. Hij wilde volgens justitie een rassenoorlog ontketenen. Sinds 1971 zit hij vast.

Een van de slachtoffers was actrice Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski. Zij was ruim acht maanden zwanger toen ze in haar huis werd vermoord.