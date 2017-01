Vertrekkend Britse topdiplomaat waarschuwt voor brexit-onderhandelingen

De vertrekkende Britse EU-ambassadeur Ivan Rogers roept zijn achterblijvende Britse collega's in Brussel op om Londen de onverbloemde waarheid te blijven zeggen en "warrig denken" te bestrijden. Volgens Rogers moeten zij Britse ministers ook na zijn vertrek blijven confronteren met ongemakkelijke zienswijzen van de EU-lidstaten.

De afscheidsbrief van Rogers is door The Times integraal gepubliceerd. Rogers maakte dinsdag onverwacht bekend dat hij voortijdig opstapt als EU-ambassadeur.

In de brief schrijft Rogers dat het beter is dat hij plaatsmaakt omdat zijn geplande vertrek eind dit jaar in de brexit-onderhandelingen zal vallen. Tussen de regels door lijkt Rogers ook te zeggen dat hij opstapt omdat sommige van zijn adviezen niet zouden worden opgevolgd, zegt BBC-correspondent James Landale.

'Londen mist ervaring'

Rogers waarschuwt de Britten ook dat de Europese Commissie veel ervaring heeft met multilaterale onderhandelingen. Die ervaring mist Londen volgens hem, waardoor de Britse diplomaten in Brussel een cruciale rol zouden moeten spelen.

Premier May wil uiterlijk eind maart de brexit in gang zetten. Rogers zou als ambassadeur een belangrijke rol spelen bij de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. In een uitgelekt memo, dat is ingezien door de BBC, waarschuwde Rogers in december dat de gesprekken over de scheiding met de EU tien jaar kunnen gaan duren. Destijds zei de Britse regering zich niet te herkennen in zijn waarschuwing.