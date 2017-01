Janet Jackson (50) bevalt van eerste kindje

De 50-jarige zangeres Janet Jackson is bevallen van haar eerste kindje, een jongetje. Samen met haar echtgenoot, de Qatarese miljardair Wissam al Mana, zegt ze dolblij te zijn met de kleine Eissa. Volgens haar woordvoerder is de bevalling zonder stress en rustig verlopen.

De eerste geruchten over haar zwangerschap begonnen in april, toen Jackson haar Unbreakable-tour uitstelde. In een eerder interview zei de zevenvoudige Grammy Award-winnares dat ze zich wilde focussen op haar derde huwelijk en aan een gezin dacht.

Later leeftijd

Jackson is niet de eerste bekende artiest die op latere leeftijd nog een kind krijgt. Oscar-winnares Halle Berry kreeg bijvoorbeeld haar tweede kind op haar 47ste en de echtgenote van John Travolta, Kelly Preston, kreeg hun derde kind op haar 48ste. Actrice Geena Davis beviel op 46-jarige leeftijd van haar eerste kind en kreeg twee jaar daarna nog een tweeling.

De Zwitserse miljardair Maria Louis-Dreyfus kreeg haar tweeling toen ze 53 was. In India zijn er zeker drie vrouwen die zeggen dat ze nog een kind kregen rond hun 70ste levensjaar.