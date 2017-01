Gezochte crimineel opgepakt in Den Helder

De politie heeft de voortvluchtige Geoffrey D. gearresteerd. Hij werd op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Den Helder. D. wordt onder meer verdacht van een gewelddadige woningoverval in het Limburgse Landgraaf in mei.

Bij de overval zouden D. en een tweede verdachte zich verkleed hebben als politieagenten. Ze schoten de bewoner drie keer van dichtbij neer nadat ze zijn huis waren binnengedrongen.

Sinds eind juni stonden D. en zijn medeverdachte op de Nationale Opsporingslijst met de gevaarlijkste criminelen. De tweede verdachte, Yarmi D. werd in oktober in het Belgische Maasmechelen opgepakt.