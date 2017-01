Voorzitter kiescommissie Gambia vlucht na dreigementen

In Gambia is de voorzitter van de kiescommissie het land uit gevlucht omdat hij is bedreigd, meldt zijn omgeving. Het is onduidelijk waar hij nu is.

Het is onrustig in Gambia sinds de verkiezingen van begin december. Niet president Yahya Jammeh won, maar zijn uitdager Adama Barrow. Aanvankelijk accepteerde Jammeh de uitslag, maar na een week zei hij dat hij niet van plan was op te stappen omdat er zou zijn gefraudeerd.

Dat besluit leidde tot geweld tussen de aanhangers van de twee politici, en internationaal werd de stap van Jammeh veroordeeld. Landen in West-Afrika besloten om een troepenmacht in gereedheid te brengen.

Radiostations

Dit weekend sloot de Gambiaanse veiligheidsdienst drie radiostations, waardoor het voor aankomend president Barrow moeilijk is geworden om met zijn aanhangers te communiceren.

Het is de bedoeling dat Barrow op 19 januari wordt beëdigd als president, maar het is volslagen onduidelijk of dat doorgaat.

Yahya Jammeh kwam in 1994 aan de macht door een staatsgreep. Zijn nederlaag in december tegen de zakenman Adama Barrow werd internationaal gezien als een overwinning voor de democratie.