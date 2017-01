Ford breidt uit in VS in plaats van bouwen in Mexico

Ford ziet af van plannen om een nieuwe autofabriek neer te zetten in Mexico. In plaats daarvan wordt een fabriek in Michigan voor $700 miljoen (670 miljoen euro) uitgebreid om er zelfrijdende en elektrische auto’s te kunnen bouwen.

Die uitbreiding levert volgens Ford 700 nieuwe banen op. De productie van een nieuwe generatie van de Ford Focus wordt wel verplaatst naar een bestaande fabriek in Mexico.

Extra belasting

Toekomstig president Trump heeft regelmatig kritiek op Ford, omdat het concern auto’s laat maken in lage-lonenland Mexico. Ook heeft hij druk uitgeoefend om de productie in de VS te houden. Vandaag dreigde Trump autofabrikant General Motors met een extra belastingheffing op auto’s die in Mexico worden gemaakt.