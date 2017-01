Video: kast valt op peuter, broertje van 2 is reddende engel

"Ik heb er lang over getwijfeld of ik dit wel wilde delen. Maar op dit moment is het niet alleen belangrijk om bewuster te worden van de gevaren van meubels in kinderkamers, het is ook heel indrukwekkend om de band tussen deze broertjes te zien." Dat zette vader Ricky Shoff gisteren op Facebook. Bij het bericht deelde hij een filmpje, gemaakt door de babyfoon, van zijn zoons van 2 jaar oud.

Op de video is te zien hoe tweelingbroers Bowdy en Brock 's ochtends in hun kamer aan het spelen zijn. Hun ouders liggen dan nog te slapen. De jongens klimmen in een ladenkast, en de kast valt om, boven op Brock.

Bowdy probeert hem te helpen, maar het lukt niet meteen. Na 2 minuten bedenkt hij zich dat hij de kast misschien van zijn broertje af kan schuiven en dat lukt hem. Brock raakt niet gewond. De ouders hebben al die tijd niets door en zien pas dat er wat is gebeurd als ze de bewakingsbeelden bekijken.

Gevaren

De vader gebruikt het filmpje om mensen te wijzen op de gevaren van wandkasten. "Zorg ervoor dat je kasten vastzitten aan de muur", schrijft hij op Facebook. Het bericht is meer dan 2000 keer gedeeld en de video meer dan 700.000 keer bekeken op YouTube.