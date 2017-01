Geen dertien op een rij voor skiester Shiffrin

Veronika Velez-Zuzulová heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Zagreb de slalom op haar naam gebracht. De Slowaakse (32) profiteerde optimaal van het uitvallen van alleenheerser Mikaela Shiffrin. Het is de vijfde WB-zege voor de Slowaakse.

Velez-Zuzulová, die dit seizoen al drie keer tweede werd achter Shiffrin, leidde na de eerste run en was uiteindelijk 0,24 sneller dan haar landgenote Petra Vlhová. De Tsjechische Sarka Strachova werd derde.

Geen record Shiffrin

Mikaela Shiffrin had in Zagreb haar achtste zege op rij op de slalom kunnen boeken, maar beging een zeldzaam foutje. De Amerikaanse nam in de eerste run een poortje verkeerd en viel uit. Daardoor blijven Vreni Schneider (1988-89) en Janica Kostelic (2000-01) recordhoudsters met acht achtereenvolgende overwinningen.

Ook kwam een einde aan een andere imponerende zegereeks. Sinds februari 2015 won Shiffrin alle twaalf wereldbekerslaloms, waaraan ze deelnam. Aan het begin van het vorige seizoen stond ze echter twee maanden aan de kant met blessures, waardoor ze een aantal wereldbekerwedstrijden moest missen.

Velez-Zuzulova was toen, bij afwezigheid van Shiffrin, ook de laatste skiester die een slalom op haar naam schreef.