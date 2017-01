Aangereden agent Den Haag in coma

De agent die tijdens de jaarwisseling werd aangereden in Den Haag, ligt in coma met zeer ernstig hersenletsel, heeft zijn vriendin laten weten in een bericht op Facebook.

"Zijn situatie is onverminderd zorgelijk, maar als familie hopen we dat hij ons - zoals wel vaker - verrast en hier bovenop komt", aldus de familie.

Omroep West meldt dat de familie zich enorm gesteund voelt door de vele bossen bloemen, kaarten en berichten. Alleen al bij politiebureau De Heemstraat kwamen 850 kaarten binnen.

Bekogeld

De agent, die Mario heet, raakte zwaargewond toen hij werd aangereden door een auto. Agenten die de plek rond het incident afzetten, werden bekogeld.