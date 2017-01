Eindhovense terreurverdachte wordt uitgeleverd door Bulgarije

Een 33-jarige terreurverdachte uit Eindhoven wordt door Bulgarije aan Nederland uitgeleverd. Dat melden Bulgaarse media. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch kan de uitlevering nog niet bevestigen.

Ruim twee weken geleden werd de 33-jarige Helena S. aangehouden aan de Bulgaarse grens met Turkije. Zij zou zich in Syrië hebben willen aansluiten bij IS. De vrouw was bekend bij de politie en voor haar arrestatie was een Europees aanhoudingsbevel uitgegeven.

In september vorig jaar zou ze met een auto naar Bulgarije zijn gereisd. Na haar arrestatie verklaarde ze in Bulgarije dat ze is bekeerd tot de islam, maar geen terreurplannen heeft. Ze wilde aan Nederland uitgeleverd worden.