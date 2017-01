Britse EU-ambassadeur neemt onverwacht ontslag

De Britse ambassadeur bij de Europese Unie, Ivan Rogers, heeft onverwacht ontslag genomen, meldt The Financial Times. Rogers heeft geen verklaring gegeven voor zijn plotselinge vertrek.

Premier May heeft aangekondigd dat ze uiterlijk eind maart de brexit in gang wil zetten. Rogers zou als ambassadeur een belangrijke rol spelen bij de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie.

In een uitgelekt memo, dat is ingezien door de BBC, waarschuwde Rogers in december dat de gesprekken over de scheiding met de EU tien jaar kunnen gaan duren. Destijds zei de Britse regering zich niet te herkennen in zijn waarschuwing.

Akkoord met EU

Premier May wil binnen ongeveer twee jaar een akkoord met de EU hebben, de Europese Commissie wil binnen anderhalf jaar klaar zijn.

Rogers zat sinds 2013 op zijn post. Hij was aangesteld door premier Cameron, die vorig jaar aftrad nadat een meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie had gestemd. De termijn van Rogers liep tot in november dit jaar.