Verkoop wetenschappelijke Mein Kampf overtreft verwachtingen

De uitgever van de wetenschappelijke editie van Mein Kampf van Adolf Hitler zegt dat hij overdonderd is door het verkoopsucces. Met 85.000 verkochte exemplaren is Mein Kampf een bestseller in Duitsland.

De eerste druk bedroeg maar 4000 exemplaren. Er komt mogelijk ook een kortere versie in het Frans op de markt.

De nieuwe editie is door de wetenschappelijke commentaren meer dan drie keer zo dik als het origineel. De uitgave telt 1966 pagina's en meer dan 3500 voetnoten. "Dit boek toont valse verklaringen, verkeerde voorstellingen van zaken en corrigeert feitelijke onjuistheden", zegt een historicus die aan het boek werkte.

Auteursrecht

Hitler schreef het tweedelige werk grotendeels in gevangenschap. Hij zat vast omdat hij in 1923 een staatsgreep had geprobeerd te plegen. In Mein Kampf verwoordde hij onder meer zijn antisemitisme en zijn ideeën over Lebensraum.

Na de Tweede Wereldoorlog gaven de geallieerden de rechten van Mein Kampf aan de deelstaat Beieren, waar Hitler gevangen had gezeten. Beieren heeft geprobeerd de heruitgave van het boek te voorkomen. Omdat Hitler in 2015 70 jaar dood was, verviel het auteursrecht en kon iedereen het boek uitgeven.

In Nederland probeert uitgeverij Prometheus een wetenschappelijke uitgave voor te bereiden.