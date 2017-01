Vroeg wakker? Kijk naar de Elfstedentocht van 1997

De NOS deed het al twee keer eerder: een integrale heruitzending van 'de Tocht der Tochten'. Vandaag is het precies twintig jaar geleden dat de Elfstedentocht voor het laatst werd verreden.

Na de edities van 1985 en 1986 wordt ook de tocht van 1997 integraal uitgezonden. Via NOS.nl kunnen schaatsliefhebbers het spektakel vanaf 05.15 uur herbeleven. Vanaf de eerste meters aan de Zwettehaven in Leeuwarden tot de finish op de Bonkevaart.

Slotfase 'live' op Facebook

Via een liveblog op NOS.nl, de NOS-app en op Twitter zijn er updates over het verloop van de wedstrijd. En ook op Facebook is het laatste halfuur van de wedstrijd te volgen.

Toenmalig winnaar Henk Angenent finishte destijds om 12.19 uur. Op de livestream is daarna ook het verloop van de toertocht te zien, tot circa 18.00 uur.

En voor wie er niet genoeg van kan krijgen, zijn er’s avonds na 21.00 uur opnieuw beelden van toerrijders die moe maar voldaan de eindstreep halen.

Andere Tijden Sport

Vast opwarmen voor de integrale uitzending? Bekijk dan de uitzending van Andere Tijden Sport, waarin de de wedstrijdtocht wordt gereconstrueerd aan de hand van de verhalen van de 6 hoofdrolspelers.