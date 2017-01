Slecht begin 2017 voor Bertens, Williams wint bij rentree

Voor tennisster Kiki Bertens is 2017 niet goed begonnen. In het Nieuw-Zeelandse Auckland verloor de als vijfde geplaatste Nederlandse al in de eerste ronde. De Amerikaanse Lauren Davis was in twee sets te sterk: 7-6 (3), 6-4.

Maandag was Bertens nog wel goed begonnen aan de partij. Ze leidde met 5-3 in de eerste set, maar de wedstrijd moest toen worden gestopt door de regenval. Een dag later kwam de nummer 22 van de wereld dus minder goed voor de dag.

Bertens speelde in Auckland als voorbereiding op de Australian Open. Dat eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 16 januari in Melbourne. Vorig jaar werd Bertens daar ook uitgeschakeld in de eerste ronde.