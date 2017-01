Republikeinen slachtofferen bureau ethiek

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben in hun eigen fractie gestemd voor uitholling van het onafhankelijke bureau dat onderzoek doet naar corruptieschandalen waarbij leden van het Congres betrokken zijn. De stemming leidde tot een woedende reactie van Democraten. Hun leider Nancy Pelosi zei dat ethiek het eerste slachtoffer is van de Republikeinse meerderheid in het Congres.

Republikeinse leiders, zoals voorzitter Paul Ryan van het Huis van Afgevaardigden, hadden geadviseerd om het bureau ongemoeid te laten. Vandaag stemt het voltallige Huis van Afgevaardigden over de kwestie.

Het onafhankelijke instituut werd in 2008 opgericht, na enkele corruptieschandalen waarbij parlementariërs tot celstraffen werden veroordeeld. Het bureau kan anonieme klachten in behandeling nemen en besluiten tot onderzoek naar aanleiding van berichten in de media.

Agressief

Het bureau heeft niet de bevoegdheid strafvervolging in te stellen, maar kan wel verdachten horen en het onderzoek moet openbaar worden gemaakt. Het verslag gaat vervolgens naar de Ethische Commissie van het Congres, die meer bevoegdheden heeft.

De kritiek van de Republikeinen is dat het onafhankelijke bureau te agressief te werk gaat. Zij willen dat een ander lichaam het werk van het bureau overneemt.

Obamacare

Het Republikeinse voorstel komt aan de vooravond van de machtswisseling in Washington, waarbij de Republikeinse president Trump kan rekenen op een meerderheid in zowel de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben ook ingrijpende wijzigingen aangekondigd in Obamacare, het nieuwe verzekeringssysteem in de gezondheidszorg.