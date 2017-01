Butler al achtste 50-plusser in NBA

Jimmy Butler is de volgende basketballer die in een NBA-wedstrijd minimaal 50 punten heeft gemaakt. De guard van Chicago Bulls had tegen Charlotte Hornets met 52 punten een groot aandeel in de zege: 118-111.

Hij is al de achtste speler dit seizoen met 50 punten achter zijn naam, iets wat lange tijd gold als een zeldzaamheid.

Klay Thompson, Russell Westbrook, Anthony Davis, John Wall, DeMarcus Cousins, Isaiah Thomas en James Harden gingen hem voor. Thompson maakte zelfs 60 punten in 29 minuten, wat wordt gezien als een bewijs dat de driepunters en de individuele kwaliteiten van spelers in de NBA een steeds grotere rol zijn gaan spelen.