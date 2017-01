Grote brand in Chileense kuststad verwoest 100 huizen

Bij een grote brand in de Chileense stad Valparaiso zijn ten minste honderd huizen in vlammen opgegaan. Er zijn negentien mensen gewond geraakt en 400 mensen geëvacueerd.

De brand is ontstaan in een natuurgebied. Het vuur bereikte daarna een buitenwijk in het zuiden van de stad Valparaiso. Door de harde wind laaiden de vlammen hoog op. Zo'n 47.000 mensen zaten een tijd zonder stroom, maar dat is inmiddels grotendeel opgelost.

In 2014 woedde ook een grote brand in Valparaiso. Toen kwamen 13 mensen om bij een brand en brandden tweeduizend woningen uit. Valparaiso ligt op een steile berg met veel dennenbomen. In de stad staan voornamelijk houten huizen.