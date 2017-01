Bedrijfsartsen: doorwerken na 65 voor velen niet mogelijk

Veel mensen, vooral lageropgeleiden, zijn fysiek niet in staat om nog na hun 65ste jaar door te werken. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in het AD.

Voor de meeste werknemers is de pensioenleeftijd nu al ten minste 67 jaar, maar de NVAB vindt dat de overheid op de rem moet trappen. "We zijn er niet klaar voor", zegt bedrijfsarts en NVAB-bestuurder Ernst Jurgens in de krant.

"Lageropgeleiden worden gedurende hun loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt. Kraakbeen bijvoorbeeld is op een gegeven moment gewoon versleten", waarschuwt Jurgens. Volgens hem zijn maatregelen gericht op langer doorwerken vooral gericht op hogeropgeleiden: "Die worden getraind om hun brein rust te gunnen en naar hun lichaam te luisteren. Bij mensen met een lagere opleiding slaan dat soort trainingen minder aan."

Ook werkgevers doen volgens Jurgens te weinig om hun werknemers voor te bereiden op langer doorwerken. Hij wijst erop dat meer bedrijven bijvoorbeeld in ploegendiensten werken. "De vraag is of iedereen dat aankan."

Levensverwachting

Staatssecretaris Klijnsma zegt dat een hogere pensioenleeftijd nodig is om de AOW betaalbaar te houden. Ze wijst op de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers. Zo zouden mensen hun pensioen naar voren kunnen halen. Maar ze erkent tegen het AD ook dat dat niet voor iedereen is weggelegd. "Daarom moeten werkgevers ook investeren in opleidings- en omscholingstrajecten, zodat ouderen een functie hebben die ze aankunnen."

Werknemers die na 1954 geboren zijn, kunnen met 67 jaar en drie maanden met pensioen. Vanaf 2022 schuift de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting.