Paarden schrikken van knallen en rennen autobahn op

Op de snelweg bij het Duitse Moers, ter hoogte van Venlo, is een zwaar auto-ongeluk gebeurd doordat twee paarden de weg op renden. De paarden liepen aan de hand van een vrouw toen er plotseling zwaar knalvuurwerk werd afgestoken en de dieren op hol sloegen.

Ze renden de A40 op en werden geschept door een auto. De bestuurster van de auto kwam bekneld te zitten en raakte zwaargewond, berichten Duitse media. Het kostte de brandweer uren om de vrouw te bevrijden.

De paarden overleefden de klap niet. Of de persoon die het vuurwerk afschoot doelbewust de dieren probeerde te laten schrikken is niet duidelijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden.