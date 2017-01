VW Golf verslaat Volvo in eigen huis

Voor het eerst in meer dan een halve eeuw is de bestverkochte auto in Zweden geen Volvo. In plaats daarvan werd de Volkswagen Golf het meest verkocht.

Van alle auto-modellen die vorig jaar in Zweden werden verkocht was 5,9 procent een Golf. Drie Volvo-modellen samen moeten het doen met 5,7 procent. De laatste keer dat Volvo het moest afleggen was in 1962. In dat jaar werden er meer Volkswagen Kevers verkocht in Zweden.

Volvo, inmiddels in Chinese handen, verkocht alles bij elkaar nog wel de meeste auto's. Meer dan een vijfde van alle auto's die werden verkocht, was een Volvo. Volkswagen volgt op afstand met 15,7 procent.