Syrische rebellen praten niet meer vanwege 'schendingen bestand'

Een aantal Syrische rebellengroeperingen heeft overleg over deelname aan een geplande vredesbespreking in Kazachstan opgeschort. Dat overleg moet nog deze maand in de Kazachse hoofdstad Astana plaatsvinden. De rebellen dreigen weg te blijven omdat het Syrische bewind met zijn bondgenoten het geldende staakt-het-vuren niet zou respecteren.

Het staakt-het-vuren is sinds vrijdag van kracht. Het kwam tot stand op initiatief van Rusland en Turkije. Twaalf rebellengroeperingen zeggen in een verklaring dat het bestand zal worden opgezegd als het Syrische leger en loyale milities in het offensief blijven en terreinwinst boeken.

De verklaring is ondertekend door rebellengroeperingen die vallen onder het Vrije Syrische Leger. De meeste staan bekend als betrekkelijk gematigd.

Hezbollah

Het Syrische leger zou zich vooral in de regio ten noordwesten van Damascus schuldig maken aan schendingen van het bestand. Het leger trekt daar samen op met de sjiitische Hezbollah-beweging, die steun krijgt van Iran.

Het staakt-het-vuren, dat wordt gesteund door de VN-Veiligheidsraad, houdt vooralsnog grotendeels stand, al zijn er ook gebieden waar de afgelopen dagen nog fel gevochten is.