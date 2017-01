Van Gerwen: rijtje is compleet

Michael van Gerwen was dit jaar ongenaakbaar en won maar liefst 25 toernooien. Er ontbrak er echter nog één, de wereldtitel. Met een 7-3 zege op de Schot Gary Anderson pakte hij eindelijk zijn tweede WK-titel.

"Ik moest mijn beste spel laten zien, en mijn gemiddelde zegt genoeg over het niveau van de wedstrijd", sprak hij na afloop. "In het begin was ik wat aan het worstelen, miste ik een paar dubbels. Maar ik wist terug te knokken, dit is zo'n geweldig moment."

"Ik heb hier het hele jaar zo hard voor gewerkt, ik heb dit jaar alle grote toernooien gewonnen en deze titel maakt het rijtje compleet. Dit is het belangrijkste toernooi van het jaar en ik ben heel blij dat ik vandaag de goede dingen heb gedaan op het juiste moment."

Anderson eerlijk na verlies

Zijn tegenstander kon niets anders dan Van Gerwen alle eer geven. "Hij heeft 25 toernooien gewonnen dit jaar, dit WK ging heel eenvoudig voor hem. De zege is dikverdiend en ik heb drie goede jaren gehad met drie WK-finales."

Voor Van Gerwen was de cirkel rond na zijn tweede WK-titel. "Om van Gary Anderson te winnen in de finale en van Raymond van Barneveld in de halve finale, de mannen waar ik vorige twee WK's van heb verloren, dat voelt fenomenaal."