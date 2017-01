Kapotte stuw brengt onder meer Mini-fabriek Born in problemen

Een aantal grote bedrijven in Limburg dreigt in de problemen te komen door de kapotte stuw in de Maas bij Grave.

Door een ongeluk met een Duits schip is een deel van het scheepvaartverkeer op de Maas en het Maas-Waalkanaal gestremd. Daardoor is de haven in Born niet bereikbaar.

De directeur van de haven zegt tegen 1Limburg dat de autofabriek VDL Nedcar in Born, waar auto's van het merk Mini worden gemaakt, op onderdelen wacht. Daarnaast kunnen de bedrijven DSM, Sabic, OCI Nitrogen en Sappi Maastricht minder spullen naar klanten brengen. Hoe groot de financiële schade is, wil de directeur niet zeggen.

Omweg

De Barge Terminal in Born, zoals de haven heet, heeft met Rijkswaterstaat gesproken. "We kijken of we de schepen via het zuiden kunnen ontsluiten via het Albertkanaal. Dat duurt wel langer, maar het is wel een tijdelijke oplossing om in beweging te blijven", aldus directeur Norman Verstoep.

Met behulp van twee grote pompen probeert Rijkswaterstaat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal weer omhoog te krijgen. Naar verwachting duurt het enkele dagen tot dat weer op het oude niveau is. Vanaf dat moment is er ook weer beperkt scheepvaartverkeer mogelijk.