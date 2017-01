President Obama houdt afscheidsspeech op 10 januari

Over ruim een week, op 10 januari, houdt president Obama een toespraak waarin hij alvast afscheid neemt. Officieel komt er op 20 januari een einde aan zijn ambtstermijn, wanneer Donald Trump wordt beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Obama houdt zijn toespraak in de stad Chicago, in een conferentiecentrum dat uitkijkt over Lake Michigan. In een e-mail zegt Obama dat hij zijn aanhangers wil bedanken voor hun steun de afgelopen acht jaar. Hij beloofde ook alvast vooruit te kijken naar de toekomst.

"Sinds 2009 hebben we voor veel uitdagingen gestaan en zijn we er sterker uitgekomen", schrijft hij. Obama zegt dat hij net is begonnen met het schrijven van de speech. De afgelopen twee weken was hij met zijn gezin op vakantie in Hawaii.