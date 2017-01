Video: hoe werkt het sluizenstelsel van de Maas?

De scheepvaart ondervindt veel hinder van de kapotte stuw. De Maas is tussen Sambeek en Grave in beide richtingen gestremd en ook op het Maas-Waalkanaal tussen de sluizen Heumen en Weurt is geen scheepvaart mogelijk. Daardoor moeten grote schepen omvaren via Rotterdam en Antwerpen. Dat kost 14 tot 48 uur extra reistijd. Kleinere schepen kunnen omvaren via kanalen in Brabant.

Er wordt onderzocht hoe de stuw gerepareerd moet worden. Rijkswaterstaat hoopt binnen enkele dagen weer beperkte scheepvaart mogelijk te maken op het Maas-Waalkanaal door water vanuit de Maas in het kanaal te pompen. De bedoeling is zo het oorspronkelijke peil in het kanaal terug te krijgen.