'Ook Nederlandse server gebruikt bij hacks Democratische Partij'

Russische hackers hebben volgens Amerikaanse experts gebruikgemaakt van de privéserver van een Nederlandse werknemer van privacy-organisatie Bits of Freedom. Dat meldt de Volkskrant.

De betreffende Bits of Freedom-werknemer, Rejo Zenger, biedt thuis een server aan die een onderdeel is van het zogeheten Tor-netwerk. Via dit netwerk kunnen gebruikers in theorie anoniem gebruikmaken van het internet.

Het internetverkeer via dit netwerk loopt langs veel verschillende tussenstations, waardoor het in principe niet te volgen is. De server van Zenger is één van die stations. In totaal zouden 140 van de 900 IP-adressen, die op de lijst van het Amerikaanse Homeland Security-departement opduiken, onderdeel uitmaken van het netwerk.

Niet het doel

Hoewel Tor ook wordt gebruikt door criminelen die anoniem wapens, drugs of kinderporno verhandelen, is dat niet het doel van het netwerk. The Tor Project verklaart op zijn website dat Tor is bedoeld om mensen die zich wel aan de wet houden ook privacy te geven, en dat dit nu nog ten onrechte is voorbehouden aan criminelen.

Zenger deelt deze opvatting over het belang van anoniem internet en heeft om deze reden de server aangeboden. "Het is natuurlijk vervelend dat de verkeerde mensen gebruikmaken van mijn server, maar daar kan ik geen controle op uitoefenen", zegt hij tegen de NOS.

Volgens Zenger is het gebruik van zijn server niet opmerkelijk, omdat Nederland een belangrijk onderdeel vormt van de infrastructuur van het internet. Bovendien, vindt hij, weten mensen die hun server aanbieden in de meeste gevallen niet wie er op welke manier gebruik van maakt.

Niet te voorkomen

"Dit soort aanvallen kun je niet voorkomen", zegt Zenger. "Het zijn nu mogelijk Russische hackers geweest, maar een volgende keer kan het ook uit Chinese of Iraanse hoek komen. Criminelen doen dit ook." Dat het Tor-netwerk nu is gebruikt, zegt volgens hem niets.

Zenger denkt dat het belangrijker is om te kijken naar hoe de hack is uitgevoerd. "De spionnen zouden gebruik hebben gemaakt van kwetsbaarheden in het mailverkeer van de Democratische partij. Daar zou wat aan moeten worden gedaan."