Corruptie en aanslagen zorgen al jaren voor onrust in Bagdad

Bagdad en andere steden die in handen zijn van de Iraakse regering, zijn geregeld doelwit van aanslagen van IS. De laatste tijd vaker dan anders: het lijkt erop dat het aantal IS-aanslagen toeneemt naarmate de terreurbeweging op andere plekken wordt teruggedrongen.

De voorbije jaren werden onder meer de steden Tikrit, Ramadi en Fallujah heroverd op IS. Daardoor verkleinde het kalifaat van de terreurgroep en reageerde IS met meer terrorisme.

In Mosul vindt momenteel nog steeds een strijd plaats tussen het regeringsleger en IS. Mosul is het laatste bolwerk van IS in Irak. Het Iraakse leger begon half oktober met het offensief tegen IS, maar de opmars verloopt traag. De terreurgroep gebruikt sluipschutters en autobommen om de opmars van het leger te stuiten.

Eergisteren vielen er nog 28 doden en meer dan vijftig gewonden door een bomaanslag op een drukke markt. Maar de bloedigste aanslag in tijden vond plaats in juli: toen vielen bij een aanslag met een autobom in het centrum van Bagdad meer dan 300 doden.