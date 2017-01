Langs de Lijn: muzieksamenstellers Blokhuis en Van den Hoogenband

Pieter van den Hoogenband heeft zijn sportcarrière als leidraad genomen voor zijn muziekkeuze. Elke plaat doet hem denken aan of heeft een connectie met zijn loopbaan, specifiek met de Olympische Spelen. Don’t Panic bijvoorbeeld van Coldplay. Of Heart of Gold van Neil Young.

Die laatste plaat draaide hij na zijn gouden medaille in 2004 in Athene, in gezelschap van zijn trainer Jacco Verhaeren en zijn fysiotherapeut Jan Herber. "We hadden weer gewonnen. Ik zie ons weer zitten op het balkon met drie binnengesmokkelde koude biertjes en Heart of Gold op de achtergrond. Puur genieten dat we het weer hadden geflikt."

Verrassende keuzes van Van den Hoogenband? The Fugees en Anita Meijer. Luister hieronder naar de keuzes en de motivatie van Pieter van den Hoogenband.