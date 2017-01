Nieuwe ploegen en transfers. Wat is er veranderd in wielerland?

Bora - Hansgrohe heeft de stap naar de WorldTour gemaakt. Peter Sagan is de meest in het oog springende renner. De Slowaakse veelvraat en regerend wereldkampioen moet dit jaar samen met de Poolse klimmer Rafal Majka voor de prijzen gaan zorgen.

Gedaanteverwisselingen

Lampre was al meer dan tien jaar een vaste waarde in het peloton. Maar de Italiaanse metaalbewerker zien we in 2017 niet meer terug. De ploeg zou eerst in Chinese handen komen, maar dat ging om vage redenen niet door. Er werd een investeerder uit de Emiraten gevonden. De ploeg heet nu UAE Abu Dhabi en herbergt geen Nederlandse renners.

De fans van Tom Dumoulin moeten vanaf nu juichen voor Team Sunweb. Giant en Alpecin zijn niet langer naamgevers van de ploeg. Giant doet een stapje terug en shampooboer Alpecin maakt zijn euro's over naar Katjoesja, dat tegenwoordig een stuk minder Russisch is. De ploeg rijdt vanaf nu op een Zwitserse licentie en herbergt nog maar drie Russische renners, in 2016 waren dat er nog veertien.

Etixx - QuickStep heet in 2017 gewoon weer QuickStep, zoals vroeger. Philippe Gilbert is nieuw bij de grootste Belgische ploeg. Tom Boonen hangt na Parijs-Roubaix zijn fiets aan de wilgen.