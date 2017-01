Koperdief had geld nodig om begrafenis oma bij te wonen

Een 33-jarige man uit Veendam is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur voor het stelen van koper. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van drie weken en moet hij zich verplicht laten behandelen, meldt RTV Noord.

De man werd betrapt toen hij inbrak in een woning. De eigenaar belde de politie nadat hij glasgerinkel had gehoord. Tegen het huis stond een fiets geparkeerd met aan het stuur tassen vol koper.

De man bekende direct. Hij vertelde dat hij de koperen leidingen wilde verkopen zodat hij een extraatje had. Hij had extra kosten gemaakt doordat hij de begrafenis van zijn oma in Sneek had bijgewoond. Daardoor was zijn weekgeld op.

De Veendammer moet ook een schadevergoeding van ruim 460 euro betalen.