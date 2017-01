De druk ligt bij Van Gerwen in 'finale om van te watertanden'

Het WK darts heeft zijn droomfinale gekregen: om 21.00 uur neemt Michael van Gerwen, nummer 1 van de wereldranglijst, het op tegen titelverdediger Gary Anderson. Voor het eerst sinds 2009, toen Phil Taylor met 7-1 korte metten maakte met Raymond van Barneveld, staan de nummers 1 en 2 van de wereld tegenover elkaar in de WK-finale.

Aan superlatieven is er dan ook geen gebrek in de aanloop naar de eindstrijd in het Alexandra Palace in Londen. Niet in het minst door de spectaculaire wijze waarop Mighty Mike zich in de halve finale van landgenoot Barney ontdeed: met 114,05 gooide hij het hoogste gemiddelde ooit in een WK-duel.

"Van Gerwen was op zijn betoverende best en verpulverde met zijn beste prestatie ooit het record van Phil Taylor", jubelde de Britse krant The Sun. "Over deze verbluffende prestatie, die zelfs het benevelde publiek soms stil deed vallen, zal nog lang worden nagepraat", stelde The Daily Mirror. "Ons wacht een finale om van te watertanden."

En zelfs kwaliteitskrant The Guardian sprak van een "buitenaards spelniveau" van Van Gerwen. "Je hebt droomfinales, epische finales, en je hebt Gary Anderson tegen Michael van Gerwen in de finale van het WK darts."