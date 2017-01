Frankrijk: Russen moeten stoppen in Syrië

De Franse premier Cazeneuve heeft Rusland opgeroepen om volledig te stoppen met de militaire operaties in Syrië. Dat is nodig om de wapenstilstand te laten slagen, zei Cazeneuve in een interview met de Franse radiozender Inter.

Het bestand in Syrië kwam tot stand na bemiddeling van onder meer Rusland en ging in de nacht van donderdag op vrijdag in. Sindsdien is het herhaaldelijk geschonden.

Het regeringsleger en de rebellen geven elkaar de schuld van de schendingen. Gisteravond meldden de rebellen dat de Syrische luchtmacht weer bombardementen in de buurt van Damascus uitvoert.

Onduidelijk is in hoeverre Rusland, dat het Syrische regime steunt, betrokken is bij de schendingen van het bestand. Cazeneuve uitte op de Franse radio ook geen expliciete beschuldiging. Wel zei hij dat hij "alles veroordeelt wat Rusland kan doen om de strijd te laten voortduren. We vragen de Russen dan ook om hun deelname aan de strijd in Syrië te stoppen."

Verschillende rebellengroeperingen dreigden dit weekend al om het bestand op te zeggen als de regeringstroepen doorgaan met het schenden ervan. Ook zij deden een beroep op Rusland.