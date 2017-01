Is er toekomst op tv voor de 'kroketten van Cora en de paarse krokodil'?

Terugkijkend op vijftig jaar televisiereclames constateert Schreurs dat humor enorm belangrijk is - denk aan de olifant in de reclame van Rolo. Ook Cora van Mora noemt hij als voorbeeld. "Het leuke is dat het helemaal niet de bedoeling was dat Juliëtte de Wijn, die Cora speelt, de hoofdrol zou spelen. Maar al bij de eerste opnames bleek dat zij een natuurtalent was. Vanaf toen is de hele campagne om haar heen gebouwd."

Naast humor moet ook de merknaam aan de man gebracht worden in een goede commercial. Schreurs noemt de paarse krokodil van verzekeraar OHRA. Een vrouw meldt bij de balie in het zwembad dat haar dochter haar paarse opblaaskrokodil in het zwembad heeft achtergelaten. De vrouw en haar dochter zien dat de opblaaskrokodil achter de balie staat, maar eerst moet van de baliemedewerker een uitgebreid formulier ingevuld worden.

"OHRA was in eerste instantie heel blij met die commercial. Iedereen had het over die paarse krokodil, maar de verzekeraar zelf raakte op de achtergrond. Die krokodil bleek voor veel mensen geen motivatie om een verzekering af te sluiten bij OHRA." Hier werd het doel dus niet bereikt.