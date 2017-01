Al meer dan 280.000 euro voor nieuwe moskee Culemborg

Er is al meer dan 280.000 euro ingezameld voor een nieuwe moskee in Culemborg. Vorige week brandde het voormalige zwembad in de stad, dat zou worden omgebouwd tot moskee, af. Het pand was niet verzekerd.

Het bedrag is binnengekomen na een benefietuitzending op internet. Vanuit een moskee werd 29 uur live uitgezonden.

"Het geld komt overal vandaan. Ook uit Marokko, Spanje, Duitsland, Frankrijk, België en Engeland", zegt voorzitter Barzizaoua van het moskeebestuur. "En er is ook nog veel geld onderweg. Bovendien hebben vrouwen uit onze gemeenschap samen 2,6 kilo gouden sieraden gedoneerd. Dat is zeker 50.000 euro waard."

Hoogste bedrag

Het hoogste bedrag dat door een familie is gegeven, is 11.000 euro. "Er zijn ook andere hoge bedragen geschonken. Zo heeft een familie 7000 euro gedoneerd en weer een andere 5000 euro", zegt Barzizaoua.

Het is volgens de voorzitter niet duidelijk hoeveel geld nodig is voor de nieuwbouw. "Daarover hebben we nog overleg. We gingen uit van een verbouwing van het zwembad. Met dit scenario hebben we geen rekening gehouden."