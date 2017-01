Sneeuwpoppen en vallende fietsers: de eerste sneeuw van 2017

De winterse buien zijn voornamelijk in het zuidoosten van het land gevallen. Op de meeste plekken is het gebleven bij natte sneeuw. Dat komt doordat de temperatuur afgelopen nacht niet ver onder nul daalde.

In de loop van de dag warmt het op tot rond de vijf graden. De kans dat het witte laagje blijft liggen is dus erg klein. De weerwaarschuwing geldt nog tot en met het einde van de ochtend.

In het Drentse Coevorden lieten ze er geen gras over groeien. Op ingestuurde foto's is te zien dat er manshoge sneeuwpoppen zijn gemaakt. Op andere plekken in het land bleef de sneeuwpret beperkt tot het schrijven van teksten in het laagje sneeuw op geparkeerde auto's.