Huisarrest asielzoekers Weert waarschijnlijk verlengd

Het lijkt erop dat het huisarrest voor een groep asielzoekers in Weert wordt verlengd. Burgemeester Heijmans zegt dat het de afgelopen dagen relatief rustig is gebleven in zijn gemeente. "De meeste asielzoekers hebben zich aan het noodbevel gehouden en zijn op het terrein van het azc gebleven", zegt de burgemeester.

Slechts een paar asielzoekers hebben zich volgens Heijmans niet aan het noodbevel gehouden. Zij zitten nu in vreemdelingendetentie.

De burgemeester laat in een gesprek in het NOS Radio 1 Journaal doorschemeren dat hij het huisarrest verlengt. "Ik heb vanochtend overleg met de politie en het COA. Ik laat me adviseren, want als ik een noodbevel uitvaardig, moet het wel gehandhaafd kunnen worden."

Rechter

Het huisarrest geldt voor een groep asielzoekers van Noord-Afrikaanse afkomst die geen kans maakt op een verblijfsvergunning en in Weert overlast veroorzaakt. Asieladvocaten zeggen dat huisarrest gelijk staat aan vrijheidsontneming en dat daarom de rechter erover moet beslissen, maar burgemeester Heijmans zei eerder al dat hij geen andere keus had.