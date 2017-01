Dader aanslag Istanbul nog voortvluchtig

Meer dan 24 uur na de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul is de dader nog altijd niet gepakt. Ook is de verantwoordelijkheid nog niet opgeëist. Bij de aanslag vielen 39 doden, van wie er vier nog niet zijn geïdentificeerd. Meer dan de helft van de doden zijn buitenlanders. 69 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoed wordt dat de aanslag het werk is van IS. De Koerdische PKK heeft zich van de aanslag gedistantieerd en zegt dat zij nooit onschuldige burgers als doelwit zou nemen.

Premier Yildrim zegt dat de veiligheidsdiensten bezig zijn met een intensieve klopjacht op de dader en onder hoge druk proberen zijn identiteit vast te stellen. De autoriteiten denken dat de dader een vuurwapen en kleding in de club heeft achtergelaten en van de chaos gebruikt heeft gemaakt om zich onder de vluchtende feestgangers te mengen. Ze gaan ervan uit dat er één dader is.

Geen aanwijzing

Op sociale media wordt beweerd dat de VS wisten dat club Reina het doelwit van een aanslag dreigde te worden, maar de Amerikaanse ambassade spreekt dat tegen. Volgens de ambassade had de Amerikaanse regering geen enkele aanwijzing voor een aanslag.



Turkije is vorig jaar getroffen door tientallen aanslagen, waaronder ook een aantal grote van IS, zoals de aanslagen op een grote winkelstraat in Istanbul en de bloedige aanval op het vliegveld Atatürk. Vorige maand nog riep IS in een video zijn strijders op Istanbul te "veroveren".

In Syrië vechten Turkse troepen met IS, dat is uitgesloten van het bestand dat Rusland, Turkije en het regime van Assad op 30 december afkondigden.

VN-Veiligheidsraad

De VN-Veiligheidsraad heeft de aanslag op club Reina veroordeeld als een verschrikkelijke en barbaarse daad, die door niets te rechtvaardigen is. In een persbericht noemt de Veiligheidsraad "terrorisme in al zijn vormen en uitingen een van de ernstigste bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid".