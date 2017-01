Wekdienst van 2 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

Postcodekanjer van 49,9 miljoen valt op flat in Den Haag

De Postcodekanjer van 49,9 miljoen euro van de Nationale Postcodeloterij is gevallen op een flat in Den Haag. Een aantal bewoners van de flat met postcode 2555VX in de Donker Curtiusstraat, in de wijk Loosduinen, begint 2017 als miljonair.