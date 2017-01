Weer minder jongeren op kamers voor werk of studie

De daling van het aantal jongeren dat op zichzelf gaat wonen, zet door. Van juli tot oktober, het begin van het nieuwe studiejaar, verhuisden 46.000 jongeren (17 tot 22) naar een andere gemeente, meldt het CBS. Dat zijn er 4 procent minder dan in dezelfde periode van 2015.

Vooral onder 19-jarigen is er weinig animo om het ouderlijk huis te verlaten. Het aantal verhuisde 19-jarigen daalde met 7 procent het meest.

In de meest universiteitssteden is de daling te zien, in Utrecht het meest. Naar Utrecht verhuisden ruim 700 jongeren minder dan in dezelfde periode van 2015. Dat is bijna een kwart minder. Alleen naar Eindhoven en Leiden verhuisden weer iets meer nieuwe jongeren dan in 2015.

Studiefinanciering

Vooral vanuit de Veluwe daalt het aantal jongeren dat op kamers gaat. In die regio vertrokken slechts 1904 jongeren, tegen 2242 een jaar eerder.