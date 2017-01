Israël geeft lichamen Palestijnse militanten niet meer terug

Israël heeft laten weten dat het de lichamen van Palestijnse militanten die gedood worden nadat ze Israëlische burgers hebben aangevallen, voortaan achterhoudt en begraaft. Normaal gaan de lichamen terug naar de Palestijnse familie.

Met die maatregel hoopt Israël druk uit te oefenen op de Hamas-beweging om de lichamen van vermiste Israëlische burgers en militairen terug te geven. Aanleiding voor de verharding van het beleid is een video waarop de gewapende tak van Hamas de spot drijft met een Israëlische militair die in 2014 omkwam in de Gaza-oorlog. In de video is het gezicht van de 21-jarige militair te zien, gemonteerd op het lichaam van iemand anders.

Lichamen opgraven

Hamas zegt dat het twee Israëlische militairen heeft van wie het leger zegt dat ze in 2014 zijn omgekomen bij een actie in de Gaza-oorlog. Hamas zegt ook twee Israëlische burgers te hebben die verdwaalden en in de Gazastrook terechtkwamen. Israël zegt Hamas in september een aanbod te hebben gedaan over uitwisseling van gevangenen en lichamen, maar Hamas zou daar niet op in zijn gegaan.