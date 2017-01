Van Gerwen: ben ook maar mens van vlees en bloed

Nog nooit gooide een darter een hoger gemiddelde in een WK-wedstrijd dan 111 punten. Tot zondagavond in Alexandra Palace in Londen, tijdens een Nederlands onderonsje in de halve finales. Michael van Gerwen klopte Raymond van Barneveld met een gemiddelde van 114,05 punten.

"Ik haal hier natuurlijk heel veel zelfvertrouwen uit. Om van Raymond zo te winnen, op deze manier", zei Van Gerwen in een eerste reactie tegen de NOS.

"Of mijn niveau stijgt met elke tegenstander? Ja, dat probeer je wel. Maar het is niet altijd even makkelijk. Weet je, ik ben ook maar een mens van vlees en bloed."