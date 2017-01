Van Gerwen verslaat Van Barneveld in spektakelstuk

Michael van Gerwen heeft op imposante wijze de eindstrijd bereikt van het WK darts. De 27-jarige Brabander was in een prachtige partij, waarin hij het hoogste gemiddelde ooit in een WK-duel gooide, Raymond van Barneveld met 6-2 de baas.

Van Barneveld (49) dreef de topfavoriet aanvankelijk tot het uiterste. Met een reeks 180'ers pakte hij de eerste en de vierde set. In de hoogstaande vijfde set schakelde Van Gerwen echter een tandje bij en toen moest Van Barneveld passen.

Van Gerwen, kampioen in 2014, kwam uit op 114,05 en brak daarmee het record van Phil Taylor uit 2002.

Van Barneveld was goed voor 109,34, het hoogste gemiddelde ooit voor een verliezer op een WK.