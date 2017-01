'Netanyahu overladen met geschenken'

Het onderzoek van de Israëlische justitie naar premier Netanyahu gaat over tienduizenden euro's aan verdachte geschenken die hij heeft aangenomen, schrijft de krant Haaretz. De grote waarde van de stroom relatiegeschenken zou duiden op omkoping.

Vorige week werd bekend dat de hoofdaanklager in Israël een onderzoek instelt naar Netanyahu, maar de aanklager en het ministerie van Justitie wilden er verder niets over zeggen. In de media werd gespeculeerd over corruptie.

Volgens Haaretz is er bewijs voor gevonden dat Netanyahu zelf bepaalde wat voor geschenken hij kreeg. Er loopt nog een tweede onderzoek tegen de premier en dat kan nog veel schadelijker voor hem uitpakken dan het onderzoek naar de geschenken, schrijft de krant.