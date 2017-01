Anderson als eerste naar finale WK darts

Gary Anderson heeft de finale bereikt van het WK darts. De Schot was met 6-3 te sterk voor zijn landgenoot Peter Wright, die wat moeizaam uit de startblokken schoot en voortdurend in de achtervolging was.

Na die zwakke start van Wright haalden beide spelers een hoog niveau. Anderson noteerde een gemiddelde van 103,45. Wright haalde net geen 100 punten per drie darts (99,83).

Anderson krijgt een Nederlandse tegenstander in de finale, want Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen nemen het vanavond tegen elkaar op in de andere halve finale.